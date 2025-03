Unión Española y Everton se juegan su paso a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025 en un duelo clave entre equipos chilenos que buscan avanzar en la competencia internacional. Ambos equipos, que no han tenido un buen desempeño en la liga local, se enfrentan con antecedentes distintos en la Sudamericana, donde los hispanos han tenido dificultades en las fases previas, mientras que los ruleteros buscan mejorar su rendimiento. El partido se disputará en el estadio Bicentenario de La Florida debido a que el recinto habitual de Unión Española no cumple con los requisitos de iluminación. El técnico de los hispanos, José Luis Sierra, busca corregir las fallas en la pérdida de balón, mientras que en Everton, el entrenador Gustavo Leal enfrenta presión por los resultados. Será una oportunidad para ambos equipos de demostrar su nivel y avanzar en la competencia continental.

Unión Española enfrenta este miércoles a Everton en un partido único de equipos chilenos por la fase previa de la Copa Sudamericana 2025, en la que compiten por avanzar a una fase de grupos que hace tiempo no disputan y con un presente poco alentador en la liga local.

Desde 2009 los hispanos no juegan una fase de grupos, mientras que los ruleteros estuvieron por última vez en 2022. Además, en la actual temporada de la liga chilena han tenido un mal arranque ubicados en la parte baja de la clasificación.

El ganador se sumará a Palestino en la fase de grupos. Los ‘árabes’ se metieron anoche en el cuadro principal al vencer en definición por penales a Universidad Católica (5-4), tras un empate 1-1 en los 90 minutos.

El cuadro viñamarino se ubica en la antepenúltima posición con solo un empate logrado en su debut y viene de dos derrotas consecutivas, la última por 1-2 ante Ñublense que fue eliminado en la fase previa de la Copa Libertadores.

Los rojos están últimos con tres derrotas, dos fueron goleadas y la más reciente por 1-0 frente al recién ascendido Deportes La Serena el pasado sábado.

El actual rendimiento de ambos equipos contrasta con la temporada 2024 en la que lograron clasificarse para la Sudamericana ocupando la sexta plaza, Unión Española, y séptima, Everton.

“El tema principal que nosotros tenemos es que perdimos demasiado el balón y no jugamos bien producto de tanta pérdida. No podemos perder el balón en zonas críticas que nos quite seguridad en lo que estamos haciendo”, analizó el técnico de Unión Española, José Luis Sierra.

Hace tres años que los de colonia no disputan un torneo internacional y en su última participación en la Sudamericana no pasó la primera ronda al caer ante Deportes Antofagasta en penales. En las dos ediciones anteriores de 2018 y 2019 tampoco avanzó de la fase previa.

Los Rojos serán locales en este duelo, pero lo harán fuera de su casa, el Santa Laura, que no cumple los requisitos de iluminación de la Conmebol para partidos de esta categoría, y jugarán en el estadio Bicentenario de La Florida.

El duelo será una prueba de fuego para el entrenador de Everton, el brasileño Gustavo Leal, cuya continuidad está amenazada. Tras asumir en esta temporada, estará debutando en la Copa Sudamericana pues su experiencia previa fue en la Liga MX con el Atlético de San Luis.

“Si están enojados conmigo, está bien, pero apoyen al equipo”, declaró Leal como una petición a la hinchada.

El técnico considera que el desempeño de su equipo va por buen camino: “si seguimos con la misma actitud, generando como generamos, peleando y ganando los duelos como lo hicimos, los balones que no entraron hoy van a entrar el miércoles”.

Esta será la cuarta participación del oro y cielo en esta competencia donde no ha tenido mayor suerte, pues en 2017, 2018 y 2024 no pasó la primera fase.

🔴🟡 ¡𝐇𝐎𝐘 𝐄𝐒 𝐔𝐍𝐈𝐎́𝐍! 🔴🟡 🆚 Everton de Viña del Mar

🏆 CONMEBOL Sudamericana | Primera fase

🏟️ Bicentenario de La Florida

🕖 19:00 horas

🎟️ @puntoticket

📺 @DSports pic.twitter.com/CTyvwkmtkN — Unión Española (@UEoficial) March 5, 2025