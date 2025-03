Si el Liverpool salió victorioso de su visita al Parque de los Príncipes en el duelo de ida de los octavos de Champions League ante el Paris Saint-Germain fue por el gol de Harvey Elliott, pero el verdadero héroe de los Reds fue su portero Alisson Becker.

El portero brasileño fue sin dudas el gran protagonista de un partido que terminó con 9 tiros al arco para el local y solo 1 para la visita, el del gol.

La labor del guardameta del Liverpool fue descollante, especialmente en la primera parte en la que el PSG fue muy superior, generándose numerosas ocasiones.

Es más, la UEFA le otorgó a Becker el premio al MVP del encuentro que terminó con la victoria del Liverpool gracias a un gol de Harvey Elliott en el minuto 87. Literalmente el único tiro al arco de los dirigidos por Arne Slot.

Es tal la exhibición del portero brasileño, que los comentarios de seguidores proliferaron durante las últimas horas en las diferentes redes sociales.

That Alisson performance! 🤯👏

Some SENSATIONAL saves in the round of 16 first legs 🚫

Which was your favourite?! 🧤#LetsFly | @qatarairways pic.twitter.com/ccbYUC4jEn

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 5, 2025