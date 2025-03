Un verdadero partidazo protagonizó Alisson Becker, quien brilló por cuenta propia en el duelo ante PSG en los octavos de Champions League y gracias a su jerarquía, el Liverpool se lleva la victoria para Inglaterra en la ida de la crucial llave en busca de la ‘Orejona’.

El cuadro británico resistió y aguantó el embiste de los parisinos en el estadio Parque de los Príncipes, pero fue el arquero brasileño que en diversas ocasiones se agigantó bajo los tres palos de Liverpool y sacando balones a dos manos por momentos, logró mantener su arco en 0.

PSG llegó, armó jugadas, disparó a portería y diluyó en el terreno de juego la planificación de Arne Slot para el duelo, pero nada pudo vulnerar los reflejos del brasileño.

La recompensa pudo llegar a el 20, cuando Kvaratskhelia aprovechó bien un rechace al saque de un córner para sacar un buen disparo cruzado que se coló por uno de los ángulos del arco de Liverpool. No obstante, el VAR detectó un milimétrico fuera de juego que mantuvo todo igualado.

Kvaratskhelia, preferido en el ala derecha al joven francés Desiré Doué, volvió a poner a prueba a Alisson nueve minutos más tarde, pero el meta brasileño respondió esta vez bien, al igual que al siguiente en un mano a mano con Dembélé.

El balón quedó descolgado y Barcola disparó de nuevo, pero esta vez fue Szoboszlai quien lo sacó.

Ajustó la defensa Slot y los de Luis Enrique tuvieron menos espacios, aunque rondó el peligro de nuevo por la meta de Alisson. El brasileño fue cobrando peso a los diferentes intentos de ataque franceses, ahora más lejanos, como la falta de Kvaratskhelia que le obligó a una excelente parada en el minuto 54.

Los ‘Reds’ trataron de aprovechar mejor las migajas de balón que les dejaban los parisinos, y el técnico neerlandés refrescó su ataque con la entrada de Jones y Núñez.

El premio llegó cuando nadie lo esperaba, cuando todo el Parque de los Príncipes esperaba el embiste final de su equipo, pero llegó el único desajuste defensivo. Un balón largo de Alisson fue recepcionado por Darwin Nuñez que ganó un duelazo aéreo contra Marquinhos y cedió para Elliott, quien en su primer toque del partido abrió el marcador a los 87′.

¡¡¡GOL DE LIVERPOOL!!! Asistencia de Darwin y gol de Elliott para el 1-0 vs. PSG.

Todo se definirá en la vuelta que se disputé el próximo martes 11 de marzo a contar de las 17:00 horas (en horario chileno).

We take a lead back to Anfield ✊ #UCL pic.twitter.com/bAuwywTIOG

— Liverpool FC (@LFC) March 5, 2025