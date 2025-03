Un jugador muy cuestionado en el fútbol internacional es el brasileño Lucas Paquetá, volante del West Ham de la Premier League que ha sido fuertemente vinculado con las apuestas en Inglaterra, algo que lo tiene en el centro de la polémica que podría terminar con una categórica sanción.

Esto debido al juicio en su contra por ‘supuestamente’ forzar las tarjetas amarillas para manipular el mercado de las apuestas podría arrastrar una suspensión de por vida tras lo sucedido en un caso similar en España con el jugador Kike Salas del Sevilla.

Según el medio británico, Sky Sports, el litigio tiene una de sus sesiones en el mes de marzo tras la denuncia de la FA (Asociación Inglesa de Fútbol) en contra del brasileño, esto luego de ser acusado de amaño de cuatro partidos de Premier League en los que supuestamente forzó tarjetas amarillas para que terceros apostaran y se beneficiaran económicamente.

Es ahí en donde aseguran que “la FA busca una sanción entre seis meses y toda la vida para Lucas Paquetaá”.

Un problema que hunde la carrera de Paquetá, quien ya reaccionó confesando que “mis abogados me aconsejaron que no comentara nada sobre este caso. Lo que puedo decir es que sigo haciendo lo mejor que puedo, cooperando“.

Un problema que ha tenido complicaciones para el volante brasileño, luego de que frenara su llegada al Manchester City donde Pep Guardiola y compañía ofertaron más de 80 millones de euros.

Exclusive: West Ham midfielder Lucas Paqueta’s hearing into alleged breach of FA's betting rules due to take place this month and will last three weeks, Sky Sports News understands.

The FA are seeking a lifetime ban for Paqueta. pic.twitter.com/hVzP7zvMY1

— Sky Sports News (@SkySportsNews) March 5, 2025