La casa de apuestas Stake se ha marchado del Reino Unido tras la apertura de una investigación por, supuestamente, promover el juego a través de la pornografía.

Esta casa de apuestas, que se ha vuelto habitual en redes sociales por su afiliación con perfiles virales, especialmente en X, aparece promocionada en un vídeo en el que la actriz porno Bonnie Blue se presentaba en la Universidad de Nottingham para supuestamente “acostarse con unos 180 chicos por encima de los 18 años”.

Esto ha provocado diferentes movilizaciones en las que se ha pedido a la secretaría de cultura del Reino Unido que actúe por la utilización de la pornografía para promover el juego entre la gente joven.

Stake, patrocinador principal de la camiseta del Everton y socio de Stake F1 Team Kick Sauber, ha tomado la decisión de abandonar el Reino Unido y cesará su actividad en el país el próximo 11 de marzo.

La asociación del juego, según la cadena británica BBC, se pondrá en contacto con el Everton para que se asegure de que esta casa de apuestas, que no tendrá licencia en el Reino Unido, no pueda operar en el país y que, por lo tanto, los británicos no puedan acceder a ella.

Este mismo regulador también advertirá a Nottingham Forest y a Leicester City por tener relaciones comerciales con otras casas de apuestas inaccesibles desde el Reino Unido.

El organismo también les recordará que los directivos de los clubes se pueden exponer a condenas de hasta 51 semanas de cárcel y multas “ilimitadas” si son culpables de promocionar “sitios ilegales de apuestas”.

En un comunicado, Stake ha dicho que esta es una decisión estratégica y que su objetivo está en expandirse en nuevos mercados con las recientes licencias conseguidas en Italia y Brasil.

Los clubes de la Premier llegaron a un acuerdo para dejar de utilizar casas de apuestas como patrocinadores principales de las camisetas a parir de la temporada 2025-2026, aunque pueden seguir luciendo su publicidad en las mangas.

We've submitted a complaint to the ASA about this gambling advert by Stake featuring pornographic actress Bonnie Blue. It clearly breaches rules to stop gambling being linked to seduction and appealing to young people.

Let's see if @ASA_UK or @GamRegGB do anything about it. pic.twitter.com/I9yEdsrC4Q

— Coalition to End Gambling Ads (@EndGamblingAds) January 7, 2025