Gustavo Quinteros, exentrenador de Colo Colo y la UC, protagonizó este sábado un polémico episodio en el duelo entre su equipo, Gremio, y Juventude por las semifinales del Campeonato Gaúcho 2025.

El estratega argentino-boliviano tuvo un ataque de furia sobre el final de la brega en el estadio Alfredo Jaconi. Invadió el campo de juego en medio de una discusión entre jugadores de ambos equipos.

Lo peor vino segundos después. El DT que el año pasado sacó campeón a Vélez Sarsfield agredió a un rival cuando el árbitro del encuentro se disponía a revisar un gol convertido por el Gremio.

Ênio, delantero del cuadro local, interceptó a Quinteros tomándolo del brazo. Esto derivó en un forcejeo entre ambos y la acción terminó con el otrora técnico albo y cruzado agrediendo al atacante con el dorso de la mano.

Un golpe que desató una nueva batalla en el centro de la cancha. Incluso, Reginaldo salió en defensa de su compañero del equipo verdiblanco y empujó a Quinteros. Ambos terminaron expulsados.

Finalmente, tras ir al VAR, el juez decidió validar el descuento de Gremio en la agonía para el 3-3 global, por lo que el vencedor se definió en penales. Allí, el ‘Tricolor’ se impuso por 3-2 y clasificó a la final estadual.

Por el título gaúcho, Gremio se medirá ante el ganador de la llave entre Inter de Porto Alegre y SER Caxias.

Tras el encuentro, Quinteros negó cualquier intento de agresión hacia Énio. “Voy a hablar directamente con el árbitro. Me agarraron del brazo, traté de zafarme con él encima, me siguieron agarrando y volví a tirar, con más fuerza. No quise golpear a nadie. No me siento culpable de nada, mi intención nunca fue agredir a nadie”, dijo.