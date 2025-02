Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Una entrevista del ex jugador del Real Madrid, Royston Drenthe, está generando polémica en España luego de revelar que Lionel Messi lo llamó "negro de mierda" durante un partido cuando jugaba en el Hércules contra el Barcelona. Drenthe explicó en el podcast The Wild Project que Messi le dijo que los jugadores argentinos utilizan ese término entre ellos, pero para él no fue una situación agradable. A pesar de las explicaciones de Messi, Drenthe expresó que no es lo mismo que le digan eso en un partido que en un ambiente más amigable. Sin embargo, destacó su respeto por Messi como uno de los mejores jugadores del mundo.