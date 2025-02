El club de fútbol turco Galatasaray anunció este martes acciones legales contra José Mourinho, entrenador del Fenerbahçe, por unos comentarios hechos por el portugués en la noche del lunes sobre los jugadores de su rival estambulí que considera racistas.

“Declaramos formalmente nuestra intención de iniciar un proceso penal por las declaraciones racistas realizadas por José Mourinho y presentaremos denuncias oficiales en consecuencia ante la UEFA y la FIFA”, señala el Galatasaray en un comunicado publicado en X (antes Twitter).

El club tomó esa decisión en reacción a las declaraciones que hizo Mourinho anoche, después del encuentro con el Fenerbahçe -el derbi más importante del país-, que acabó 0-0.

En rueda de prensa tras el partido, Mourinho, dijo que “todos los que estaban en el banquillo rival saltaban como monos” en protesta por una decisión del árbitro, el esloveno Slovan Vincic.

Fue la primera vez en 55 años que un extranjero arbitró un partido de la liga turca, y ello ocurrió por exigencia del Fenerbahçe, después de que Mourinho criticara diversas actuaciones de árbitros locales.

Tras el encuentro de ayer, Mourinho fue a la sala de árbitros y felicitó a Vincic.

“Un gran personaje. Si hubiera sido un árbitro turco, habría sido un completo desastre”, declaró en la rueda de prensa.

En su comunicado, el Galatasaray afirma que Mourinho “ha emitido constantemente declaraciones despectivas contra el pueblo turco” desde que asumió como técnico del Fenerbahçe, en junio de 2024.

El lunes, “su discurso ha pasado de ser meros comentarios inmorales a una retórica claramente inhumana”, añade.

El entrenador del Galatasaray, Okan Buruk, criticó tanto las decisiones de Vincic como la “larga” rueda de prensa de Mourinho, a quien apodó ‘El llorón’.

“El discurso del Llorón fue demasiado largo. Ya sabes, es famoso por sus quejas. Lloró aquí durante mucho tiempo. Lloró dentro, entró en la sala del árbitro y lloró. Que siga llorando”, dijo Buruk.

Por su parte, el vicepresidente del Fenerbahçe, Acun Ilicali, calificó de absurda la queja del Galatasaray.

El Galatasaray lidera actualmente la Superliga turca con 64 puntos, por delante del Fenerbahçe (58 puntos).

📌 Club Statement from Galatasaray SK

Since the commencement of his managerial duties in Türkiye, Fenerbahçe manager Jose Mourinho has persistently issued derogatory statements directed towards the Turkish people. Today, his discourse has escalated beyond merely immoral comments… pic.twitter.com/NRLsk9F4kT

— Galatasaray EN (@Galatasaray) February 24, 2025