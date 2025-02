El futbolista italiano Moise Kean, delantero de la Fiorentina, sufrió este domingo un golpe en la cabeza en el partido ante el Hellas Verona, se desplomó varios minutos después y fue evacuado -consciente- a un hospital en ambulancia.

Kean protagonizó otros minutos de terror para Fiorentina, que hace menos de tres meses vio cómo el italiano Edoardo Bove sufrió una parada cardiorrespiratoria.

En este caso, el motivo de que Kean se desplomara fue el fortísimo golpe que se dio en la cabeza y que le provocó una herida pasado el minuto 60.

Después de haber sido atendido por el equipo médico ‘Viola’, el jugador entró de nuevo en el campo visiblemente mareado y, tras apenas unos minutos en los que no intervino, cayó en el centro del campo.

Las asistencias volvieron a intervenir con velocidad y, con el jugador consciente, aunque muy aturdido y conmocionado, efectuaron la evacuación del futbolista Moise Kean en camilla y en ambulancia a un hospital a los 67 minutos.

Luego del encuentro, el cuadro ‘violeta’ detalló que Kean “sufrió una lesión en la cabeza durante el partido contra el Verona. El futbolista se encuentra hospitalizado para realizarse pruebas”.

Vale mencionar que la Fiorentina cayó 1-0 ante Hellas Verona, gracias al gol de Antoine Bernede a los 90+5 minutos.

Moise Kean has collapsed on field after a head injury pic.twitter.com/5LVl5KEB62

— BitEuro (@Thermanmerman92) February 23, 2025