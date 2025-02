Ancelotti critica arbitraje por expulsión de Bellingham, argumentando que “están pasando cosas” en los últimos partidos que perjudican a su equipo. El director técnico sostuvo que el árbitro se equivocó en la traducción de las palabras del jugador, explicando que Bellingham simplemente dijo “no me jodas” y no algo ofensivo. El juez del encuentro, por su parte, consignó en el acta que la expulsión fue por las palabras “Fuck you” pronunciadas por el centrocampista inglés.

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, fue crítico con la actuación arbitral de José Luis Munuera Montero en el empate de su equipo en El Sadar ante Osasuna tras la expulsión de Jude Bellingham, en la que sostuvo que “el árbitro se ha equivocado en la traducción”.

“No ha entendido bien inglés porque ha dicho ‘fuck off’, no ‘fuck you’ y se ha equivocado porque la traducción es no me jodas. No es algo ofensivo”, explicó en rueda de prensa el técnico italiano.

“Bellingham hoy no ha hecho nada para ser expulsado. Se ha equivocado en la traducción y nada más. Sería partidario de hablar con el árbitro, no con Bellingham que le ha dicho si esto es falta, lo mío era penalti, no me jodas. La tarjeta roja muestra el nerviosismo del árbitro, nada más”, añadió.

Por su parte, el juez del compromiso consignó en su acta del partido que el motivo de la expulsión del centrocampista inglés Jude Bellingham a los 40 minutos, fue“por dirigirse a mí, estando a escasos metros, en los siguientes términos: ‘Fuck you’“”, escribió el colegiado.