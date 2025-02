La Conmebol ya tiene definidos a sus cinco representantes para el Mundial ‘Chile 2025’, XXIV edición del torneo organizado por la FIFA, a jugarse del 27 de septiembre al 19 de octubre.

Además de La Roja de Nicolás Córdova, clasificada automáticamente como anfitrión de la cita, el fútbol sudamericano tendrá en el certamen a las selecciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Colombia.

Llama poderosamente la atención la ausencia en la próxima Copa del Mundo del actual campeón planetario: Uruguay. La ‘Celeste’ se coronó como el mejor en 2023 en Argentina y no estará en Chile al presentar un opaco desempeño en el hexagonal final del Sudamericano de Venezuela.

A falta de siete meses para el Mundial ya hay 16 selecciones con su ‘pasaje listo’ y faltan ocho plazas por definir, específicamente los cuatro países de África y la misma cantidad de Asia.

Los últimos cupos saldrán desde la Copa Africana Sub 20 (del 26 de abril al 18 de mayo) y la Copa Asiática de la categoría (del 12 de febrero al 1° de marzo).

El resto de los clasificados son: Nueva Zelanda, Nueva Caledonia, Francia, Italia, Noruega, España, Ucrania, Cuba, México, Panamá y Estados Unidos.

Será la segunda vez que el certamen se juegue en Chile. La anterior fue la edición de 1987 y allí La Roja finalizó en la cuarta posición.

¡Nos vemos en Chile! 🏆🇨🇱

Brazil, Argentina, Paraguay, Colombia and Chile will represent South America in the #U20WC 2025. 🌎 pic.twitter.com/PxXDnFayqP

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 14, 2025