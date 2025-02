Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

La selección uruguaya Sub 20, actual campeona mundial, quedó eliminada de la próxima edición al perder 1-0 ante Paraguay en el hexagonal final del Sudamericano. La \'Celeste\', que había llegado al \'Final 6\' como líder del Grupo A, se perderá el Mundial por primera vez en 20 años. Paraguay y Colombia se unen a Argentina y Brasil como clasificados. La definición del campeón del Sudamericano será entre Argentina y Brasil, mientras que Chile es el colista con solo una unidad. La última jornada tendrá los partidos Uruguay vs. Colombia, Argentina vs. Paraguay y Chile vs. Brasil.