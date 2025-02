Argentina y Brasil se vieron la caras en la penúltima fecha del hexagonal del Sudamericano Sub 20, duelo que terminó con los ánimos caldeados y con un 1 a 1 en el marcador.

Se trató de un duelo parejo, pero con un antecedente tan reciente como expresivo: la albiceleste venía de vencer al archirrival 6-0 en la fase grupos.

Así, el partido se jugó con pierna fuerte y terminó con un escándalo en el final. Tras el 1 a 1 que obliga a extender la definición del campeón del Sudamericano a la última jornada, Igor Serrote, lateral brasileño, se retiró del campo haciendo gestos provocadores.

Las cámaras de la trasmisión oficial mostraron al futbolista de Gremio celebrando junto a su equipo, pero al mismo tiempo “chicaneando” a los rivales.

Incluso se apunto al pecho, donde la tricota brasileña luce el escudo con cinco estrellas, que homenajean los mundiales conseguidos por le Scratch.

Igor Serrote reminding Argentina who has 5 stars

La actitud de Serrote no fue bien recibida, y el mediocampista de River Plate, Franco Mastantuono reaccionó, no se quedó callado y le respondió: “Seis te comiste, muerto”, refiriéndose al primer encuentro que disputaron ambas selecciones en el Sudamericano, donde Argentina se impuso con un resultado tenístico e histórico.

Cabe aclarar que, minutos antes del final del partido, el propio Serrote protagonizó una durísima falta contra el argentino a Alex Woiski.

Fue tal la patada, que el juvenil del Mallorca de España se vio obligado a retirarse del campo de juego con mucho dolor y algunas lágrimas en su rostro. Incluso, luego debió ser trasladado hasta un recinto hospitalario, sin que se conozca aún detalles de su lesión.

Igor Serrote has this CRAZY tackle on an Argentinian player today.

When asked after the game he said :

“I’d rather die on that field than let Argentina take that trophy from us”

What a player. WINNER MENTALITY ⚔️🇧🇷 pic.twitter.com/Ja1SsojEsd

