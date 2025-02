El futbolista Radja Nainggolan fue detenido por su presunta participación en una red de narcotráfico en Bélgica, siendo interrogado durante cuatro horas antes de ser liberado condicionalmente. En una entrevista con Het Laatste Nieuws, Nainggolan reveló que la experiencia en la cárcel fue rara y que no le gustaría repetirla, negando tener relación con los casos de drogas de su amigo. A pesar de la situación, el jugador pudo regresar a los entrenamientos con su equipo, el KSC Lokeren-Temse, de la Segunda División belga.

Una noticia que protagonizó a Radja Nainggolan hace algunos días atrás fue su detención tras estar involucrado en una red de narcotráfico en Bélgica, siendo uno de los apuntados y aprehendido por la policía del país europeo.

Varios días han pasado de ese episodio, pero ahora fue el propio jugador quien rompió el silencio y reveló todos los detalles que han envuelto el ocaso de su carrera que no ha estado exenta de escándalos.

En una entrevista con el medio belga, Het Laatste Nieuws, el ‘Ninja’ de Amberes partió confesando que “estuve cuatro horas con el interrogatorio. Cuando querían presentarme ante el juez de instrucción ya eran las seis de la tarde. Me dijeron que iba pasar toda la noche en un calabozo”.

“Me sentí como si fuese Pablo Escobar, aunque yo no tengo relación con los casos de drogas en los que estaba metido mi amigo”, añadió.

Siguiendo esa línea, Nainggolan contó que “no me hicieron ninguna pregunta relacionada con drogas. Tan sólo querían saber qué tipo de relación tenía con esta persona”.

Más tarde desglosó su estadía en prisión, luego de asegurar que “la cárcel es una experiencia muy rara que no me gustaría volver a vivir. Me presentaron como un narcotraficante”.

Cabe destacar que a pesar de ser detenido, Nainggolan solo duró 24 horas en prisión, ya que fue liberado de forma condicional mientras duraba la investigación, acción que le permitió estar entrenando con su equipo, el KSC Lokeren-Temse, elenco de la Segunda División de Bélgica.