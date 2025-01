Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Radja Nainggolan, exjugador de renombrados equipos como Inter de Milán y Roma, se ha visto envuelto en un turbulento escándalo al ser vinculado con el tráfico de drogas en Bélgica, siendo detenido junto a otros 17 sospechosos. A pesar de su reciente incorporación al Lokeren-Temse de la Serie B de Bélgica y de haber destacado con un golazo olímpico, Nainggolan ha obtenido libertad condicional mientras se lleva a cabo la investigación, según lo anunciado por su abogado. De acuerdo con los abogados del jugador, Nainggolan habría entregado dinero a personas con la intención de ayudar económicamente, sin saber que este dinero podría haber sido utilizado ilegalmente, alegando que no era su intención colaborar con actividades delictivas. Afirman que Nainggolan niega formalmente su participación en el narcotráfico, destacando que es un futbolista y no un delincuente. Asimismo, se indicó que el jugador se presentó voluntariamente a responder a las autoridades, a pesar de no estar en casa en el momento de su llegada. Este inesperado suceso ha generado un fuerte impacto en Nainggolan, quien se ha visto envuelto en una situación desconocida para él.