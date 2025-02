El presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, criticó duramente al Real Madrid por su comunicado contra el arbitraje, calificándolo de "intolerable" e "inaceptable", acusando al club blanco de intentar "destruir el fútbol español". Del Nido expresó su apoyo incondicional a los árbitros y cuestionó la postura del FC Barcelona por no manifestarse en contra de las acusaciones del Real Madrid. Además, reveló que la comida de directivas con el Barcelona no se llevó a cabo debido al "caso Negreira", y aseguró que no se sentará en el palco del equipo catalán hasta que reciba una explicación.

José María del Nido Carrasco, presidente del Sevilla, calificó de “intolerable” e “inaceptable” el comunicado emitido la pasada semana por el Real Madrid contra el sistema arbitral y consideró que el club blanco está “intentando destruir el fútbol español“.

“Hay que diferenciar dos cosas, el poder modificar el estamento arbitral o algunos matices de los arbitrajes y otra el comunicado del Real Madrid, que es intolerable, inaceptable, porque pone en tela de juicio la honorabilidad de la competición y la honradez de los árbitros“, manifestó en DAZN antes del encuentro ante el FC Barcelona.

“Nosotros, el mundo del fútbol, tenemos que denunciar tanto públicamente como ante los juzgados un comunicado que atenta contra la integridad del fútbol“, continuó, “pero lo peor de todo es que no nos llama la atención. El Real Madrid lleva a través de Real Madrid Televisión y a través de diferentes prácticas intentando destruir el fútbol español y nosotros no podemos tolerar que un club de la categoría del Real Madrid intente destruirnos”.

“Aprovecho para soltar dos ideas. En primer lugar dar nuestro apoyo incondicional a los árbitros. No vamos a tolerar que se ponga en tela de juicio su honorabilidad, y que además se señale delante de todo el público. Lo que quieren es presionarlos para que no piten con libertad”, dijo.

“Y en segundo lugar me llama mucho la atención la postura del FC Barcelona, que si no se han manifestado públicamente es que están de acuerdo en que los árbitros perjudican al Real Madrid. ¿De verdad el FC Barcelona, por recoger las migajas que le caen al Real Madrid, le merece la pena admitir este tipo de conducta?. Los invito como siempre a que lideren el fútbol español y a que no intenten destruirlo“, añadió el presidente del Sevilla.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 3, 2025

Así mismo, reconoció que no se llevó a cabo la habitual comida de directivas con la del FC Barcelona a causa de su postura en el ‘caso Negreira‘.

“Manifestamos públicamente nuestra postura en el caso Negreira. Estamos esperando una explicación por parte del FC Barcelona. Los hemos invitado al palco como se merecen, pero no ha habido comida de directivas. Yo no me voy a sentar en el palco del campo del FC Barcelona hasta que ellos den una explicación, con lo cual las relaciones que ellos rompieron se encuentran en la misma posición”, aseguró.