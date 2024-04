La gran polémica del derbi. El VAR revisó un ‘gol fantasma’ del FC Barcelona que finalmente no fue concedido cuando el partido estaba igualado a un gol.

Finalmente, el Real Madrid se terminó llevando la victoria por 3-2, gracias a un agónico tanto de Jude Bellingham a los 90+1 minutos en el ‘Santiago Bernabéu’. Con esto, los ‘merengues’ acarician el título de liga.

La controversia en el clásico arribó a la media hora de juego. El arquero local Lunin despejó sobre la línea un lanzamiento de esquina tocado por Lamine Yamal y que los blaugrana reclamaron como gol.

El balón fue despejado por la defensa madridista, pero las protestas del forastero no se hicieron esperar. El juez central no decidió en el momento y esperó la ayuda del árbitro asistente de video.

El encuentro estuvo detenido durante algunos minutos mientras los colegiados de la sala se esforzaban por ver la toma del momento exacto, tras lo que decidieron que la esférica no había traspasado completamente la línea de gol.

El DT del Barça, Xavi Hernández, exteriorizo su indignación por aquella acción. “Es una vergüenza”, apuntó de entrada el ex crack blaugrana.

“Dije que ojalá el árbitro pasase desapercibido y acertase, pues ninguna de las dos cosas, es una lástima… El árbitro no ha acertado ni una decisión”, complementó.

Y el otrora mediocampista no paró allí. “No tenemos que callarnos. Mi sensación es de injusticia máxima, no puedo engañar nadie y menos a la afición. Lo ha visto todo el mundo… Que LaLiga diga que quiere ser la mejor del mundo y no tenga la tecnología de gol… Es el cúmulo de los despropósitos”, cerró.

La Liga es y será una verguenza. No cuesta tanto aplicar la misma tecnología que hay en otras ligas joder…#ElClasico pic.twitter.com/vZKebUKb0s — geniis #19🪽 (@geniisf1) April 21, 2024

