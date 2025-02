Tras varias semanas de incertidumbre, el joven lateral chileno Marcelo Morales fue anunciado finalmente este jueves como el flamante refuerzo de los New York Red Bulls.

El exjugador de La U fue oficializado en redes por el cuadro que milita en la Major League Soccer (MLS).

“Los New York Red Bulls completaron el traspaso del internacional chileno Marcelo Morales de la Universidad de Chile por una suma no revelada“, indicó la tienda estadounidense en un comunicado.

“Morales firmará un contrato de tres años con la MLS hasta 2027 con opción para 2028, pendiente de recibir su visa P-1 y su ITC (transferencia internacional)”, añadió.

Julián de Guzmán, director deportivo de la institución norteamericana, se deshizo en elogios para el defensor por izquierda.

“Marcelo es un lateral de calidad que será una gran incorporación a nuestra organización. Aportará mucho a nuestra línea defensiva y estamos ansiosos por que se una a nosotros y comience a trabajar con nuestro cuerpo técnico”, declaró.

