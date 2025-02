Tres futbolistas, Alexia Putellas, Irene Paredes y Laia Codina, testificaron ante la Audiencia Nacional sobre presiones hacia la jugadora Jenni Hermoso para que afirmara públicamente que consintió un beso del entonces presidente de la Federación, Luis Rubiales, tras ganar el Mundial femenino de 2023. Rubiales y otros ex altos cargos enfrentan acusaciones de agresión sexual y coacciones, siendo descritas numerosas presiones a Hermoso para minimizar el incidente. Las jugadoras relataron cómo se enteraron de la situación, con Hermoso angustiada tras el beso y Rubiales intentando modificar la percepción del evento. Episodios posteriores incluyen presiones en el avión de regreso a España y en un viaje a Ibiza, donde Hermoso se mostró triste y abrumada por las situaciones. Exdirectivos describen una reunión calificada como "gabinete de crisis" tras el escándalo.

Tres futbolistas dijeron al juez que en el avión de vuelta a España, tras ganar el Mundial femenino de 2023, vieron que el entonces presidente de la Federación, Luis Rubiales, se reunía con su equipo y cómo pedían a la jugadora Jenni Hermoso que dijese públicamente que consintió el beso que le dio.

Las internacionales Alexia Putellas, Irene Paredes y Laia Codina explicaron este jueves en la Audiencia Nacional lo que vivieron desde el momento del beso que Rubiales dio a Hermoso en Sídney tras la victoria de la Selección femenina -que ella asegura que no consintió-, hasta los días posteriores, donde la Fiscalía sitúa numerosas presiones a la jugadora para que restase importancia a lo ocurrido.

Episodios por los que Rubiales está siendo juzgado estos días por delitos de agresión sexual y coacciones, junto a tres ex altos cargos de la Federación, a quienes la fiscal acusa de presionar a Hermoso.

Ninguna de las jugadoras, según explicaron, presenció el beso, pero después manifestaron que fueron conscientes de la situación, a medida que pasaban las horas y que su compañera le explicaba lo sucedido.

“Lo primero que dice ella es: ‘¿Qué hago? Me ha besado. ¿Qué hago yo?"”, explicó la también jugadora del Arsenal Laia Codina, sobre lo que le transmitió Hermoso en el vestuario, tras el partido.

Ya en el avión, según Putellas, a Hermoso “se la veía muy agobiada”. Tras los momentos de sorpresa y procesamiento de lo ocurrido, ella “estaba enfadada”.

Putellas explicó que vio cómo su compañera se levantó porque le pidieron hablar con el presidente.

Paredes declaró que al regreso Jenni les contó que Rubiales le dijo que “había sido cosa de ambos”, “que lo estaba modificando” y le pidió su ayuda “para solucionar el problema”. “Jenni lo único que quería era que la dejaran en paz”, afirmó la jugadora.

Laia Codina e Irene Paredes relataron dos momentos personales con Rubiales en el avión: la primera coincidió con él y con Jenni Hermoso y Rubiales les comentó que sus hijas lo estaban pasando mal y que una mujer “que estaba conociendo” le había dicho que el beso le daba igual, “como quitando importancia” a lo ocurrido.

Paredes, por su parte, recordó cuando se cruzó con él y le comentó: “Es increíble, me están tachando de violador”. “Creo que es magnificar las cosas, pero sinceramente a mi no me pareció bien lo que pasó”, le contestó ella.

También Paredes confirmó que vio cómo su entonces entrenador, Jorge Vilda, se acercó a hablar con el hermano de Jenni Hermoso en el vuelo, y que la capitana, Ivana Andrés, les contó que también le habían pedido hacer un vídeo, y se negó.

Las “constantes veces” en que fueron a hablar con Hermoso

Laia Codina relató dos momentos que vivió con Jenni Hermoso en Ibiza, tras el triunfo en el Mundial, donde la Fiscalía también encuadra las coacciones de las que acusa a los otros tres implicados: el exseleccionador femenino, Jorge Vilda, el exjefe de marketing de la Federación Rubén Rivera, y el exdirector de la Selección masculina Albert Luque.

En aquel viaje es donde ella vio “peor” a Hermoso, porque ya “lo había asimilado” y estaba “triste y cansada”. “Fueron constantes veces las que fueron a hablar con Jenni”, señaló Codina.

Según Codina, Rivera “cinco o seis veces mínimo” pidió a Hermoso que fuese a hablar con Luque, que había venido a hablar “expresamente con ella”; ella “se agobia y se pone a llorar otra vez” y fue una amiga quien bajó.

Codina y Putellas coincidieron en afirmar que Jenni en aquel viaje se encontraba “triste”, sin “ganas de disfrutar”.

Por su parte, el exdirectivo de la Federación de Fútbol Francisco Javier Puyol, que también declaró hoy, tachó de “tremendamente anormal” la reunión celebrada el 23 de agosto de 2023 en el despacho de Luis Rubiales, tres días después del beso que dio a Jenni Hermoso, y que algunos presentes calificaron de “gabinete de crisis” para abordar la situación tras la trascendencia pública del asunto.