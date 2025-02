Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

La jugadora Jenni Hermoso denunció este lunes ante un juez que no aprobó el beso que le dio su "jefe" Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, tras la final del Mundial en Sídney en 2023. En su testimonio, Hermoso enfatizó que no consintió el beso de Rubiales, relató las presiones recibidas para encubrirlo y declaró durante más de dos horas en el juicio donde Rubiales enfrenta una petición de dos años y medio de cárcel, junto a otros acusados como Albert Luque, Jorge Vilda y Rubén Rivera. La futbolista destacó que se sintió violentada y poco respetada por el incidente, y rechazó enérgicamente la conducta de su jefe, afirmando que no era apropiado que un superior la besara en un contexto laboral.