La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) comunicó este martes la destitución del técnico de la Albirroja Sub 20, el argentino Aldo Duscher, después de la derrota 6-0 que la selección guaraní sufrió ante Uruguay este lunes en el Sudamericano de la categoría.

Además, el despido del DT se da luego de que el entrenador se peleara en vivo con el equipo de prensa de ABC, que lo entrevistó tras la paliza recibida ante La Celeste.

“Este es el momento que más les gusta a ustedes: les gusta el quilombo y eso vende más que lo bueno. Sé que les gusta a ustedes cuando ven sangre. Yo solamente estoy comunicando y hablando de lo que está pasando, pero ustedes ya empiezan a atacar”, fueron parte de los dichos de Duscher.

El técnico no reaccionó bien cuando fue apuntado como responsable de la goleada sufrida por sus dirigidos, y pidió que le realizaran “preguntas positivas”.

“No estamos muertos, estamos muy vivos. Ojalá que me llamen después del partido si nos va bien, no se escondan después”, continuó el DT, elevando también su tono. “A mí no me griten, porque si no vas a tener problemas. No me grites, estamos hablando como personas normales”, agregó.

La decisión del despido de Aldo Duscher la dio a conocer la APF en una escueta publicación en su cuenta de X, sin ofrecer mayores detalles.

Posteriormente, informó que el técnico de la Sub 15, Antolín Alcaraz, quedará a cargo del seleccionado paraguayo durante su participación en lo que resta del Sudamericano Sub 20.

Paraguay se ubica en el cuarto puesto, por debajo de Uruguay, Chile y Venezuela y solo por encima de Perú, que no acumula puntos. La Albirroja será el último rival de nuestro país en primera fase, este viernes 31 de enero.