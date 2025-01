El artista español Víctor Navarro Granero acusó en las últimas horas haber recibido amenazas de muerte e insultos por satirizar al futbolista Vinicius Junior, estrella brasileña del Real Madrid.

La Exposición del Ninot de las Fallas 2025, conocida por su carácter satírico y crítico, arrancó con controversia y todo por la representación del delantero sudamericano del cuadro ‘merengue’.

Aclarar que un Ninot es cada una de las figuras de cartón piedra u otros materiales que se presentan en las Fallas de Valencia, una fiesta popular española.

Vinicius aparece con la camiseta del Real y de la selección brasileña, luciendo una amplia sonrisa mientras sostiene en su mano un premio dorado. No se trata del Balón de Oro, que perdió a manos de Rodri, sino que un ‘Cagalló d’Or’ (excremento de oro).

Incluso, el cartel que acompaña al ninot sostiene: “Vinícius Junior está regando el jardín con sus lloros, el Madrid le quiere animar y le otorga el Cagalló d’Or. Son lágrimas de cocodrilo que harán huir en barca y hace una defensa gentil, como no, el As y el MARCA”.

Esta representación provocó un intenso debate y ha llevado a Navarro Granero a recibir amenazas de muerte, según informó el propio artista en sus redes sociales.

“Estas últimas 24 horas, han sido las más surrealistas de mi vida profesional. Después de desearme hasta la muerte y recibir todo tipo de insultos en redes sociales, de personas que ni me conocen, a raíz de la creación de un Ninot del futbolista Vinicius, para la exposición del Ninot de Valencia, zanjo el tema desde ya”, comenzó diciendo.

“No voy a dedicarle ni un segundo más en explicar, a quien no le interesa lo que son las fallas, la labor de los artistas, lo que es o no es humor, algo tan subjetivo como personas existen en el mundo. Nada ni nadie no va a venir ahora a decirnos dónde están las líneas rojas de la sátira y de la creatividad, como si la censura volviese, y menos de personas que desconocen y ni siquiera se han interesado en conocer lo que es una Falla, antes de publicar titulares sensacionalistas y centralistas que incitan al odio”, agregó.

Para cerrar, el artista menciona: “A los valencianos, faller@s y no faller@s, defendamos nuestra cultura y nuestras raíces, porque de fuera no lo van a hacer“.

La Exposición del Ninot 2025 se inaugura oficialmente este sábado 1 de febrero.