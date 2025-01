El partido que el West Allotment Celtic, de la Northern Football League Division One de Inglaterra, tenía que haber jugado este viernes por la noche, se suspendió a última hora tras encontrar un exceso de excrementos de ganso en el césped del terreno de juego.

El encuentro frente al Seaham Red Star correspondiente por esta categoría del fútbol inglés fue suspendido por más de 20 minutos previo a su inicio, cuando se encontraron heces de dicha ave durante el calentamiento.

“Nuestras más sinceras disculpas a aquellos que hayan asistido al partido, por favor, quédense con la entrada porque intentaremos solucionar la decepción de esta noche. Para aclararlo, excrementos de ganso han sido encontrados en el césped, algo que no había ocurrido nunca”, señaló el club en un comunicado.

En la misma línea, agregaron: “Tras advertirlo, el árbitro consultó a ambos clubes, preguntándoles si deseaban seguir adelante con el partido. Nosotros no teníamos problema, pero el Seaham decidió que la superficie era insegura y que no querían jugar. Como resultado de esto, el partido se ha suspendido”.

Pese al insólito y desprolijo episodio, el elenco inglés se lo ha tomado con humor y ha lanzado una rifa por la que los participantes podrán ganar una botella de vodka de la marca Grey Goose (‘Ganso Gris’ en español) y los que compren al menos cinco boletos, se llevarán una camiseta con la inscripción “Ayudé a salvar a un equipos de los gansos”.

Sincere apologies to those who attended tonight, please keep your ticket as we'll be looking at what we can do as a club to offset the disappointment of tonight.

To clarify, goose excrement was found on the pitch during the warm up, which has never happened before. 1/2

— West Allotment Celtic FC (@wacfc) January 17, 2025