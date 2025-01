Con un total de 50 apariciones, siete goles y siete asistencias entre 2014 y 2021, el delantero Quincy Promes se erigía como una de las grandes estrellas de la Selección de Países Bajos, convirtiéndose en una de las figuras en la Eurocopa 2020 y diciendo presente en la final de la UEFA Nations League 2019 ante Portugal. Sin embargo, su vida dio un giro tan repentino que acabó en la cárcel.

Esta es la historia de luces y sombras del jugador neerlandés de 33 años, quien vivió un calvario tras ser privado de libertad por un intento de asesinato a un primo y por traficar 1.350 kilos de cocaína, y hoy, tiene una nueva oportunidad en el fútbol de Medio Oriente, donde se convirtió en prófugo.

Como la mayoría de los talentos de Países Bajos, Promes se formó como futbolista en la academia del Ajax y, pese a tener virtudes atípicas a un clásico jugador europeo, caracterizándose por su velocidad y explosividad, fue el FC Twente el equipo que confió en el nacido en Ámsterdam e hijo de inmigrantes (sus padres eran de Surinam) para hacerlo debutar en la Eredivisie, la máxima categoría de aquel país.

Una sola temporada (2013-2014) le bastó a la promesa neerlandesa para mostrar sus notables cualidades, donde fue titular en 35 partidos y aportó con once goles y ocho asistencias, jugando bien abierto en la banda izquierda. Su irrupción en el fútbol europeo lo llevó a debutar con su selección a fines de dicha temporada y, al poco tiempo, a fichar por el Spartak Moscú de Rusia por una cifra cercana a los 12 millones de euros con sólo 22 años.

Quincy permaneció durante cuatro años en el elenco moscovita, convirtiéndose en pilar fundamental del equipo, donde se alzó con la Primera División de Rusia, la Copa de Rusia y la Supercopa, siendo también elegido como el mejor futbolista en este país en 2017, luego de transformarse en el máximo goleador de la liga durante aquella gloriosa temporada con 15 anotaciones.

A pesar de pedir 25 millones de euros por el atacante neerlandés, en 2018, el Spartak Moscú aceptó una oferta por 21 millones de la divisa europea proveniente del Sevilla de España y Promes tuvo su gran oportunidad en la élite de Europa. A pesar de ello, su paso por el cuadro andaluz fue discreto con tres goles y nueve asistencias en 49 partidos, y sólo alcanzando los octavos de final en la Europa League.

Su irregular temporada no le importó a Ronald Koeman (entrenador de Países Bajos entre 2018 y 2020), quien, de igual manera, convirtió al delantero en pieza fundamental del ataque neerlandés siendo una amenaza constante en los segundos tiempos de la UEFA Nations League de 2018-2019, donde la ‘Naranja Mecánica’ alcanzó la final del certamen frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo y cayó por la cuenta mínima.

En 2019, del Sevilla pasó al Ajax por más de 15 millones de euros. Era el regreso de la ‘Máscara’ a la institución que lo había formado y no defraudó; 22 anotaciones y seis asistencias en dos temporadas, logrando levantar la Supercopa de Países Bajos en 2020. En el mismo año, se consolidó como titular en su selección durante la Eurocopa, siendo una de las revelaciones del certamen.

Sin embargo, en este punto de su carrera fue cuando todo empezó a cambiar y tuvo sus primeros problemas con la justicia, pese a volver al Spartak Moscú en 2021.

