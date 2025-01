El astro brasileño Neymar, hoy en el Al Hilal de Arabia Saudita, destapó sabrosos detalles de cómo era la interna del Paris Saint-Germain cuando el cuadro francés también estaban Lionel Messi y Kylian Mbappé.

En una entrevista para el canal de YouTube de Romario, el jugador surgido en el Santos reveló la “guerra de egos” que existía en el camarín del cuadro galo.

“Es bueno tener egos, pero hay que saber que no se juega solo. Tiene que haber otro chico a tu lado. Había grandes egos en casi todas partes, pero así nada puede funcionar. Si nadie corre y nadie ayuda, es imposible ganar algo”, comentó ‘Ney’.

Luego, el otrora seleccionado de la Verdeamarela puntualizó en su relación con Mbappé, con quien tuvo una pelea y problemas de “celos”.

“Tengo mis cosas con él, tuvimos una pequeña pelea, pero él fue fundamental para nosotros cuando llegó. Yo lo llamaba ‘Golden Boy’, siempre jugué con él y dije que iba a ser uno de los mejores. Siempre lo ayudé, hablé con él, vino a mi casa, cenamos juntos”, recordó ‘Ney’.

“Tuvimos algunos buenos años de asociación, pero después de que llegó Messi, creo que estaba un poco celoso. Y luego hubo algunas peleas, un cambio de comportamiento”, agregó el sudamericano.

Agradecimientos de Neymar a Messi y su adiós al Barcelona

En la misma entrevista, el jugador del Al Hilal se deshizo en agradecimientos a Lionel Messi por el recibimiento que le dio en Barcelona.

“Hubo un día que lloré en el medio tiempo contra el Athletic de Bilbao. Messi llegó y me dijo que estaba ahí para ayudarme y que debía jugar el fútbol que yo jugaba en el Santos: sin presiones”, contó el brasileño.

“Me dijo que podía contar con él. Después de eso, comencé a llegar con más confianza, más emocionado y las cosas empezaron a funcionar”, añadió Neymar.

Para cerrar, el ex Santos explicó porque se fue del Barcelona para arribar al PSG.

“Mi motivación no fue la de ganar premios individuales. No me fui del Barcelona pensando en ser el mejor del mundo. En mi última semana allí, Messi me preguntó: ‘¿Te vas porque quieres ser el mejor del mundo? Te haré el mejor del mundo.’ Pero no era eso”, rememoró ‘Ney’.

“Por supuesto, económicamente el PSG era mucho mejor que Barcelona y había brasileños que jugaban allí y todos eran mis amigos. Me arriesgué”, cerró el hoy futbolistas del Al Hilal.