El español Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, se ha vuelto viral por un video en el que confronta a unos jóvenes que intentaron pedirle su autógrafo.

De acuerdo a 20 Minutos, luego de que el elenco ‘ciudadano’ goleara al Salford por la FA Cup de Inglaterra, un grupo de supuestos hinchas se le acercó para pedirle su firma al DT catalán.

Sin embargo, Guardiola reaccionó con vehemencia tras reconocer a los jóvenes como unos “caza autógrafos”. Es decir, personas que consiguen firmar de deportistas para luego vender los objetos.

“No vengan otra vez, no quiero volver a firmarles. Conozco sus caras”, se les escucha decir al entrenador del Manchester City.

Luego, el entrenador intenta aleccionar a los jóvenes para que dejen esta práctica.

“Vayan al colegio, prepárense. Son jóvenes como para estar aquí perdiendo el tiempo. ¿Quieren vivir toda su vida haciendo esto?”, comenta también Pep Guardiola en el registro.

