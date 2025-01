El defensa Kyle Walker, actual jugador del Manchester City, ha pedido irse del club donde ha militado desde la temporada 2017-18 y sería el primero en partir tras una temporada para el olvido de los ‘ciudadanos’.

El futbolista inglés, que lleva en el City desde 2017 y ha ganado todos los títulos posibles -incluyendo seis Premier League y una Champions- ha perdido protagonismo esta temporada a sus 34 años y este sábado se quedó fuera de la convocatoria contra el Salford City por la FA Cup.

“Hace dos días, Kyle pidió explorar la opción para irse. Por esa razón he preferido poner a jugadores que tengan la cabeza aquí”, dijo el técnico Pep Guardiola en la rueda de prensa posterior a la victoria por 8-0 de este sábado.

Walker comenzó su carrera en el Sheffield United antes de dar el salto al Tottenham, donde estuvo ocho temporadas hasta que le firmó, en 2017, el Manchester City por 50 millones de libras.

Con los ‘Sky Blues’, Walker se ha convertido en uno de los mejores laterales derechos del mundo, destacando especialmente por su velocidad.

Sin embargo, la falta de protagonismo y los malos resultados en la primera mitad de la actual temporada, lo llevarían a hacer las maletas y buscar un nuevo club.

🚨 BREAKING: Kyle Walker has asked to leave Manchester City.

“Two days ago, Kyle asked to explore the options to play abroad and end his career”, says Pep Guardiola. pic.twitter.com/ZOZsDhBQBG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 11, 2025