El fútbol inglés fue testigo de un escándalo el pasado jueves 9 de enero durante el partido de la FA Cup entre el Everton y Peterborough United, cuando el jugador Ashley Young, de 39 años, del Everton, no pudo enfrentarse a su hijo Tyler, de 18 años, quien juega en Peterborough. A pesar de la expectación generada en redes sociales, el entrenador del Peterborough, Darren Ferguson, decidió no hacer ingresar a Tyler al partido argumentando que no podía ser un acto de caridad, dejando a padre e hijo desolados al final del encuentro. Ashley Young expresó sentirse "destrozado" por no poder jugar contra su hijo en este momento histórico que no pudo concretarse.