El ex director técnico de Universidad Católica en Chile, José \'Chemo\' del Solar, renunció a su cargo en las series menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), incluyendo la dirección técnica de la selección Sub 20 peruana. Según reportes, presentó una renuncia irrevocable, aunque dirigirá el próximo torneo continental en Venezuela antes de desvincularse de la FPF. Del Solar, con experiencia en equipos como Beşiktaş, Valencia y Celta de Vigo, asumió el cargo en febrero de 2023 con el propósito de mejorar los resultados de las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 20.

Según pudo conocer RPP -medio asociado a BioBioChile- el’Chemo’ del Solar renunció a su cargo como jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF y -por ende- de la dirección técnica de la selección Sub-20 peruana.

De acuerdo con información recopilada, el reconocido estratega presentó su renuncia irrevocable; sin embargo, dirigiría el torneo continental que se disputará en Venezuela. Una vez terminado, ya no estará vinculado a la FPF.

Cabe recordar que José Guillermo del Solar, que registra pasos como DT en equipos como Beşiktaş (Turquía), Valencia y Celta de Vigo (España) asumió el mando de la Unidad Técnica de Menores de la FPF en febrero de 2023. El objetivo de su llegada era el de mejorar los resultados de las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 20.

De hecho, se hizo cargo de la Selección Peruana Sub 20. “Dentro de mis funciones, además de ser el encargado de la selección Sub 20, Sub 17 y Sub 15, también voy a ser entrenador de la Sub 20 después de este Sudamericano que está pronto por empezar”, contó ‘Chemo’ del Solar en una entrevista dada cuando asumió su cargo.