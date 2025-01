Mohamed Salah, delantero y figura del Liverpool de la Premier League, ha hecho un anuncio que alarma a los hinchas ‘reds’ y por el que toman nota otros clubes.

Y es que el crack egipcio ha confirmado que este 2025 será su último año con el club de Anfield, por lo que las ofertas por él no tardarán en aparecer.

“Tengo muchas ganas de ganar la Premier League esta temporada, ya que es mi último año en el club. Quiero darle algo especial a la ciudad”, dijo Salah, en entrevista con Sky Sports.

El egipcio termina su contrato con el Liverpool en junio de 2025, por lo que ya puede escuchar ofertas de otros elencos.

“Estamos muy lejos de cualquier progreso en las negociaciones contractuales, por lo que sólo tenemos que esperar y ver”, dijo el delantero, consultado por las tratativas con la dirigencia de los ‘Reds’.

Cabe mencionar que esta ha sido una de las mejores temporadas de Mohamed Salah en Anfield, ya que acumula 20 goles y 17 asistencias.

De paso, el equipo dirigido por Arne Slot lidera con ventaja la Premier y es el único puntero de la actual Champions League.

“It’s my last year in the club” 🗣️

Mohamed Salah gives an EXCLUSIVE update on his future at Liverpool with his contract up in the summer 🚨pic.twitter.com/R2CcSUyKSL

— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 3, 2025