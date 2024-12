El futbolista jamaicano Michail Antonio, de los registros del West Ham de la Premier League, ha recibido buenas noticias 24 días después del grave accidente automovilístico que protagonizó.

El delantero de 34 años, vale recordar, chocó su lujoso vehículo el pasado 7 de diciembre en el condado inglés de Essex y resultó con diversas heridas.

Pero ahora, según detalló el propio club de Londres, el jamaicano-británico recibió el alta médica 24 días después y empezará una larga recuperación para intentar volver a la actividad.

“Michail Antonio tiene un mensaje para la familia del West Ham United y el mundo del fútbol en general después de ser dado de alta del hospital, tras haber recibido tratamiento tras su accidente automovilístico el 7 de diciembre”, apuntaron desde el elenco británico.

De hecho, de acuerdo a los medios británicos, al goleador de los ‘Hammers’ le deparan unos 12 meses de recuperación como mínimo.

Michail Antonio has a message for the West Ham United family and the wider football world after being discharged from hospital, having received treatment following his car accident on 7 December.

— West Ham United (@WestHam) December 31, 2024