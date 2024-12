Wayne Rooney vive un calvario en las últimas horas del 2024. El Plymouth Argyle, club de la Segunda División inglesa, anunció la destitución del otrora delantero como entrenador tras acumular nueve partidos seguidos sin ganar.

Y esta mala noticia deportiva para la leyenda del Manchester United llega en medio de un nuevo escándalo de infidelidad. Wayne está en el foco de todos los medios ingleses a partir de una controvertida filmación.

El Plymouth marcha último en la Championship League, torneo que consta de 24 equipos, tras cuatro victorias, seis empates y 13 derrotas en la temporada.

“Plymouth Argyle confirma que el club y el entrenador en jefe, Wayne Rooney, han acordado separarse en efecto inmediato“, señaló la institución del sur de Inglaterra.

En tanto, el excrack de los ‘Diablos Rojos’ señaló: “Me gustaría agradecer a la Junta de Plymouth y decirle gracias al Ejército Verde por hacer que los juegos en Home Park sean tan especiales, son recuerdos que compartiremos para siempre. El club siempre tendrá un lugar en mi corazón, y seguiré interesado en sus resultados”.

Tras la salida de Rooney, Kevin Nancekivell y Joe Edwards, capitán del club, serán los encargados de dirigir el partido del miércoles 1 de enero ante Bristol City por la 25ª fecha.

Un vídeo difundido en redes acusa al exjugador del Manchester United de haber sido infiel a su esposa, Coleen Rooney, con quien lleva casado desde 2008.

Al exfutbolista se le ve entrando a su domicilio en Plymouth junto a una mujer no identificada, lo que desató una ola de comentarios y teorías.

Aparece una mujer pelirroja de espaldas, de la que se desconoce su identidad, ya que no se muestra su rostro en ningún momento.

Frente a esto, Rooney salió en su propia defensa. “Soy consciente del vídeo que está circulando en Internet. El vídeo muestra a un hombre y a una mujer mirando en los alrededores de mi apartamento. La pareja amablemente me llevó a casa y estaban allí al mismo tiempo que mi hijo, que estaba de visita”, señaló.

“Las imágenes son del verano pasado. Es molesto que un periódico online haya elegido editar las imágenes para hacer que parezca que una mujer entró en el apartamento por su cuenta. Eso simplemente no es cierto”, cerró.

Wayne Rooney has been filmed letting a MYSTERY woman into his flat 😳👀 pic.twitter.com/4oAFgqIkUL

— Mail Sport (@MailSport) December 30, 2024