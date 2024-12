En noviembre pasado, en el cruce entre Perú y Chile en Lima por las Eliminatorias al Mundial 2026, los locales realizaron un exhaustivo ‘plan anticábala’ contra Ricardo Gareca, DT de La Roja.

Como lo conocen bien en el país vecino, lo quisieron incomodar en la previa del Clásico del Pacífico. Inicialmente, el ‘Equipo de Todos’ fue trasladado al recinto del club Universitario de Deportes en un bus verde, color que el ‘Tigre’ siempre evita porque le transmite malas vibras.

El seleccionador nacional se caracteriza por ser demasiado supersticioso. Incluso, el recinto donde jugaron Perú y Chile se tiño de verde para ‘molestar’ a Gareca.

Distintas zonas del Estadio Monumental de Ate lucieron sillas y otros objetos de color verde, principalmente el camarín del combinado visitante.

Y no solo eso. Los anfitriones pusieron canciones del salsero Marc Anthony en su llegada al complejo deportivo. El cantante es sinónimo de mala suerte para el estratega argentino.

Y Gareca se refirió a este hecho en un podcast de Youtube llamado ‘Bajo Presión’. Consultado por su presencia esta vez como visitante en Lima, Gareca se limitó a decir “fue raro enfrentar a Perú”.

“Me pusieron sillas verdes en el Monumental. Todo verde. Sí, me dio risa. No me molestó. Forma parte del folklore del fútbol”, agregó el DT de 66 años respecto al encuentro que terminó sin goles.