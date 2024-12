La selección de Perú enfrenta momentos de incertidumbre ante la posible salida del director técnico Jorge Fossati, en medio de un bajo rendimiento en las Eliminatorias Sudamericanas. Con Fossati casi fuera del equipo, los jugadores saben que necesitan ganar en los próximos partidos para mejorar su situación en la tabla. Pedro Gallese, ex capitán de la Blanquirroja, mencionó que la Federación Peruana de Fútbol no les ha comunicado oficialmente sobre la salida de Fossati, pero reconocen la complejidad de la situación. A pesar de los rumores, destacan que aún tienen partidos importantes por delante y se mantienen enfocados en revertir la situación. Se menciona la posibilidad de que Ángel Comizzo tome el puesto de Fossati, recibiendo elogios por parte de Gallese, quien también dejó abierta la opción de regresar a la Liga1 Te Apuesto en un futuro cercano.

La selección de Perú no viene atravesando su mejor momento a nivel futbolístico e institucional, y ahora se viven momentos de incertidumbre ante la supuesta salida del director técnico Jorge Fossati.

Última en las Eliminatorias Sudamericanas y con Fossati casi fuera de la Bicolor, los referentes del equipo saben que lo único que vale en los siguientes partidos es ganar.

Pedro Gallese, quien fuese capitán de la Blanquirroja antes de la llegada del técnico uruguayo, indicó que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) aún no les ha comunicado nada al respecto, pero reconoce que la situación que pasa el equipo es complicada.

“Solamente hemos podido ver eso por redes sociales (salida de Jorge Fossati). No hay nadie que haya dicho de la Federación sobre su salida. Ahora estamos enfocados, queremos revertir lo que hicimos este año. Es una situación difícil, pero creemos que se puede lograr el sueño”, indicó el arquero de Orlando City a El diez.

“Conversamos poco, pero hemos hablado. Sabemos la situación en la que estamos. Andamos mal en la tabla, pero también tenemos partidos directos, jugaremos en casa y necesitamos sumar de a tres”, complementó.

¿Ángel Comizzo es una posibilidad en la Selección de Perú ante salida de Fossati?

La inminente salida de Jorge Fossati de la Selección Peruana ha abierto una abanico de posibilidad para tomar su puesto. El nombre que se ha venido escuchando en los últimos días ha sido el de Ángel Comizzo.

Para Gallese, el técnico argentino es un gran profesional y, si llega a estar, lo van a recibir muy bien. “Todavía no me atrevería hablar de alguien porque la Federación no habla nada al respecto. Sabemos que Ángel Comizzo es un gran profesional, técnico y si llega a estar, nosotros como jugadores vamos a recibirlo muy bien”, señaló.

Por último, indicó que aún le queda un año más de contrato con Orlando City y no descarta volver a la Liga1 Te Apuesto. “Tengo un año más de contrato con Orlando City y vamos a ver qué pasará en algún futuro. Se estuvo conversando bastante (posible regreso), estábamos cerca de algo, al final quedó en nada y ahora estoy enfocado en Orlando City”, finalizó.