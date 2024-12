La FIFA anunció este viernes el acuerdo con la plataforma Netflix para la retransmisión en Estados Unidos de las ediciones del Mundial femenino de 2027, que se celebrará en Brasil, y la de 2031, cuyo anfitrión debe aprobar todavía el Congreso del organismo.

El compromiso con Netflix, que ha adquirido los derechos de las competiciones en su totalidad, incluye a Puerto Rico y contempla la producción de docuseries para ofrecer contenido en muchos idiomas y una doble retransmisión para las emisoras de habla inglesa y española en Estados Unidos.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que “Netflix, en calidad de marca mundial y nuevo socio de la FIFA a largo plazo, ha demostrado un gran compromiso con el desarrollo del fútbol femenino”.

“Este acuerdo muestra claramente el valor de la Copa Mundial Femenina de la FIFA y del fútbol femenino global. La colaboración entre la FIFA y Netflix marca un acontecimiento histórico para los medios de retransmisión y el fútbol femenino”, añadió.

El Mundial de 2027 se celebrará del 24 de junio al 25 de julio de 2027 en Brasil, con la participación de 32 selecciones para optar a relevar a España, que conquistó el título en la edición de 2023 en Australia y Nueva Zelanda frente a Inglaterra.

BREAKING: FIFA and Netflix have signed a historic agreement relating to the exclusive rights in the United States to the 2027 and 2031 instalments of the FIFA Women’s World Cup™ in what represents a landmark announcement for women’s football.

FIFA President Gianni Infantino:… pic.twitter.com/BCHLMDoDy1

— FIFA Media (@fifamedia) December 20, 2024