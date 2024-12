URL CON PATH VACÍO7Bajo el título “Un instante para siempre”, la Asociación del Fútbol Argentino juntó a Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Lautaro Martínez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Gonzalo Montiel para recordar la Copa Mundial obtenida hace dos años.

La propuesta de AFA fue recordar el camino Mundialista con fotos de distintos momentos de Qatar, y cada jugador recordó e incluso hizo preguntas a sus compañeros.

Uno de los momentos más destacados fue con Dibu Martínez, que aseguró que se retirará del fútbol si Argentina logra el Bicampeonato Mundial en 2026.

Dibu Martínez: “Me retiro después del Mundial si ganamos el 2026”

El también arquero de Aston Villa no se guardó nada ante una consulta de un compañero. “¿Hay alguna selección que ganó dos Copas del Mundo seguidas?, ahí me retiro, te lo prometo que me retiro”.

“Te lo digo hoy, entre todos, (si ganamos) me retiro después del Mundial. Voy a tener 33 en el Mundial, un pendejo, si empecé a jugar a los 30 años”, declaró.

El Dibu Martinez SE RETIRA en caso de que metamos el doblete dorado. Lo contó hoy en el especial de @AFAestudio. Tremendo.pic.twitter.com/jj67voMQ5Y — Andrés Yossen 🇦🇷 ⭐🌟⭐ (@FinoYossen) December 18, 2024

Los penales con Países Bajos y el tapadón a Kolo Muani

Martínez rememoró igualmente la tanda de penales con Países Bajos. “Lo había visto a Van Dijk patear en la final del FA Cup contra Chelsea y me la tiró igual, ahí, al mismo lugar donde había pateado”, expresó.

“Después de ese penal estuve un año con dolor de cintura, cuando caí me golpeé”, acotó, dejando en claro que no fue problema para la gran final con Francia.

Sobre ese último enfrentamiento, en tanto, dedicó palabras a su agónico tapadón a Kolo Muani, haciendo hincapié en que “te juro que yo he atajado muchas mejores pelotas que esa, en el sentido técnico. En esta cerré los ojos y dije ‘por favor, reviéntame la cara"”.

“Cuando Konaté tira el pelotazo pensé que Otamendi no llegaba, y al desconfiar de la defensa pude estar listo. Él no tenía otra opción, cuando veo que carga la pierna me puse derecho y me abrí. Desde este día crecí como arquero, terminó el partido y dije hoy soy todo arquero. Y dicho y eso, mejoré, pude mantener la presión”, cerró.