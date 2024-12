Como jugador, Hernán Crespo destacó como uno de los delanteros de Argentina más notables y en su carrera, le tocó coincidir con Marcelo Bielsa en la selección trasandina.

Justamente, el delantero renunció a la escuadra nacional cuando el ‘Loco’ era su técnico y aquello, generó una serie de incógnitas que el propio Crespo se encargó de clarificar.

“Había cosas que no podía entender ni aceptar, pero callé por respeto al equipo y al proyecto. Sin embargo, hubo un límite”, expresó el exatacante.

En ese sentido, contó que para las Eliminatorias al Mundial de Alemania 2006, Marcelo Bielsa lo cambió de posición insistentemente en los duelos contra Brasil y Perú, cosa que, para el entonces jugador, fue una falta de respeto. Eso sí, lo que vino después fue más contundente.

“No voy a repetir lo que me dijo, pero me insultó valorándome. Me faltó el respeto. Yo lo miré, él me miró, agachó la cabeza y se fue. Había muchos testigos, cuando fui a la ducha, yo estaba gritando de la bronca”, contó Crespo para desclasificar su pelea con Marcelo Bielsa.

A su vez, señaló que en el momento, le dijo después al entrenador rosarino que: “Es tan grave todo lo que viene haciendo hacia mi persona, todas estas faltas de respeto en años, que se culminó con hoy. Fue tan grande que voy a dejar de lado lo más grande que me pudo pasar en la vida, que es jugar con la Selección. No vengo nunca más a la Selección mientras esté usted”.

Así, el delantero con pasos por el Parma, River Plate y AC Milán, abandonó la albiceleste.