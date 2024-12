Rayo Vallecano presentó a fines de agosto pasado a James Rodríguez como su fichaje estrella para la temporada 2024-2025 de la Liga española.

Sin embargo, el mediocampista colombiano de 33 años apenas está teniendo protagonismo en la tienda franjirroja y se rumorea que dejará el club madrileño en el mercado invernal de pases en Europa.

Un claro ejemplo de ello fue lo sucedido el pasado fin de semana para el duelo ante el Real Madrid, exclub de James, con el que ganó nueve títulos. Sorpresivamente, Rodríguez no fue citado para el choque con los ‘merengues’.

Y el hermetismo fue total en el Rayo a la hora de dar una explicación por la ausencia del volante ofensivo ante la escuadra que dirige Carlo Ancelotti. En España se habla del “misterioso caso” del jugador colombiano.

El DT Iñigo Pérez, minutos antes del encuentro, se limitó a decir que “es un tema del que no estoy capacitado para hablar, me sabe fatal no poder contarles, pero no depende de mí”.

Poco después, el presidente del elenco de la franja roja, Raúl Martín Presa, no ayudó en aclarar la situación del seleccionado ‘cafetero’, elegido el mejor jugador de la Copa América 2024.”Ni puedo ni debo decirlo“, dijo.

La reserva en la institución es total, hasta el punto que solo tres personas parecen conocer lo ocurrido con James. Una es el entrenador y las otras dos el director deportivo, David Cobeño, y el presidente Martín Presa.

Desde su arribo a la escuadra de Vallecas, James solo ha jugado seis partidos oficiales de Liga, uno como titular, y otro de Copa del Rey ante Unionistas de Salamanca, totalizando escasos 205 minutos de acción.