En el sorteo de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026, la UEFA anunció los "Partidos Prohibidos" que no podrán llevarse a cabo por razones diplomáticas, bélicas y políticas. Cinco encuentros vetados incluyen Bielorrusia vs Ucrania, Gibraltar vs España, Kosovo vs Bosnia, Kosovo vs Serbia y Armenia vs Azerbaiyán, debido a conflictos como la guerra de Rusia y Ucrania, disputas territoriales, enfrentamientos bélicos y la guerra del Alto Karabaj. Además, UEFA ratificó el veto a la Selección de Rusia por su invasión a Ucrania.

Este viernes se celebró en Zúrich (Suiza) el sorteo de los 12 grupos de las Eliminatorias UEFA que sostendrán las selecciones de Europa rumbo al Mundial 2026, que se disputará en Norteamérica (Canadá, México y Estados Unidos).

Pero lejos de los encuentros, mucho más ruido hizo la aclaración que realizó el ente rector del fútbol del ‘Viejo Continente’ al hablar de “Partidos Prohibidos”.

Se trata de una serie de cruces que quedaron desestimados en la previa del sorteo por razones diplomáticas, bélicas y políticas entre los países representados.

En total, son cinco los encuentros que UEFA prohibió para el Premundial: Bielorrusia vs Ucrania, Gibraltar vs España, Kosovo vs Bosnia, Kosovo vs Serbia y Armenia vs Azerbaiyán.

El primero de ellos se vetó por la guerra de Rusia y Ucrania. Mientras, el Gibraltar ante España se desestimó por la disputa territorial con Inglaterra.

Los duelos de Kosovo ante Serbia y Bosnia no podrán jugarse debido a los enfrentamientos bélicos entre las naciones. Y por último, Armenia y Azerbaiyán no pueden enfrentarse por la guerra del Alto Karabaj​.

Vale recordar que, a principio de mes, UEFA había ratificado el veto a la Selección de Rusia para participar en sus competiciones oficiales.

El anfitrión del Mundial 2018 se encuentra sin actividad FIFA desde el comienzo de la invasión a Ucrania y, al parecer, la decisión se mantendrá por mucho tiempo.