El Real Betis consiguió una sufrida victoria ante un modesto elenco de Moldavia, el Petrocub, quienes no pudieron igualar el nivel del cuadro español y sucumbieron por la cuenta mínima con gol de Bakambu en un duelo para el olvido del elenco dirigido por Manuel Pellegrini.

De hecho, en conferencia de prensa, el estratega chileno reconoció que “tuvimos un par de ocasiones claras más para asegurar el partido. En normal que los minutos finales fueran los más tensionantes y nos refugiamos un poco más atrás”.

No obstante, fijó la mira en el trabajo defensivo de su escuadra al destacar que “mantuvimos el arco en cero, ellos metieron balones al área y no tuvieron una clara de convertir. Defensivamente, estuvimos atentos para mantener ese marcador que muchas veces hay que conseguirlo”.

Por otra parte, las casa de apuestas daban al Real Betis, Chelsea y Fiorentina como los elencos más fuertes en la competición de Conference League, algo que a Manuel Pellegrini no le pareció y recalcó la importancia de clasificar en la competición internacional.

Con relación a esto, apuntó que “primero hay que clasificar, aunque faltan resultados. A nivel de medios de prensa, poco menos que éramos campeones de la Conference antes de jugar. Tenemos muchas bajas, así es difícil estar vivos en tres torneos y lo estamos haciendo”.

Más tarde recalcó que la temporada ha sido complicada, esto debido a que “tenemos siete u ocho jugadores menos, pero estamos vivos en tres competiciones. Jugar el jueves te pasa factura para el domingo, porque la liga española es la más difícil del mundo”.

“No estamos contentos”

Posteriormente, envió una dura crítica a sus jugadores al reconocer que “siempre dije que lo importante es clasificar, ahora tenemos que esperar lo que pasa para ver en qué puesto avanzamos”.

“Estoy conforme con el resultado, pero no con el juego. No estamos contentos con el juego que hemos hecho en esta competición y se lo he dicho a los jugadores, creo que en La Liga hemos estado más parejos”, asumió.

“La Liga sigue siendo lo más importante, mantenerse vigente es un mérito. En Europa vamos a intentar llegar lo más arriba posible en la medida que lo podamos hacer”, finalizó Manuel Pellegrini.

Cabe destacar que por ahora, el Betis se encuentra en la décima quinta posición de la Conference League, con solo un duelo por disputar ante el HJK Helsinki, partido en donde deben golear para poder ingresar por sus propios méritos a los octavos de final.

En caso de no lograrlo, deberán jugar una ronda de Playoffs para seguir con vida en el certamen internacional.