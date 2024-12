El técnico chileno del Real Betis, Manuel Pellegrini, descartó en una entrevista la posibilidad de dirigir a la Selección Chilena o el fútbol nacional, mencionando que no ha sido contactado por la ANFP en años y que con los actuales dirigentes no asumirá ese cargo. Pese a su interés en dirigir a la Selección con un buen proyecto respaldado por directivos competentes, expresó que siempre dará prioridad al club en el que esté. Criticó la falta de desarrollo en el fútbol chileno y la necesidad de un plan de desarrollo para fortalecer la Selección. Pellegrini señaló que no se siente capacitado para reestructurar el fútbol chileno y resaltó la importancia de contar con una estrategia global liderada por la directiva para lograr un equipo nacional sólido.

Manuel Pellegrini, técnico chileno del Real Betis, analizó el presente del fútbol chileno y descartó alguna opción de dirigir a La Roja o en el fútbol de nuestro país.

En entrevista con Keno Salinas, el estratega nacional negó haber sido contactado por la ANFP para que asumiera la Selección en los últimos años y dejó en claro que, con los dirigentes actuales, no asumirá ese cargo.

“Los últimos años han sido solo rumores. Reinaldo Sánchez me contactó, pero yo estaba en River Plate e iniciando mi carrera, era muy joven. Después me dolió que Arturo Salah no estuviera más tiempo al mando de la ANFP, lo encontré una aberración, a él me dolió decirle que no”, admitió el DT del Betis.

“Y en la medida de que no haya una directiva que realmente sepa de la actividad, es muy difícil desarrollarla. El camino a seguir es que el desarrollo del fútbol le permita a Chile clasificar a un Mundial”, complementó el ‘Ingeniero’.

Pese a lo anterior, Manuel Pellegrini recalcó que “me gustaría dirigir a la Selección, pero con un buen proyecto presentado por los directivos, que asesoren más o menos lo que hay que hacer. Si hay algo serio y respaldado, tal vez con un área técnica para trabajar en todo el país, sin dudas que sería una opción muy interesante”.

Aunque trascartón, el técnico chileno dijo que “siempre daré prioridad al club en que esté, sea renovación o continuidad. Yo no me siento capacitado para reestructurar el fútbol chileno, no soy directivo”.

“Yo estoy convencido que si del lado dirigencial no hay convencimiento o voluntad, por más que uno vaya es ir a colocar la cabeza en la guillotina. No podrían, por ejemplo, darme a mi las llaves del fútbol chileno y que haga lo que quiera, porque no corresponde”, agregó el estratega.

A fondo con Manuel Pellegrini: fútbol chileno y condiciones para llegar a La Roja

Luego, consultado por el presente del fútbol nacional, Manuel Pellegrini afirmó que “la verdad es que lo veo poco. Me fui hace 20 años de Chile y, si bien tengo información, es distinto que vivirlo día a día”.

“Creo que Chile hace unos años tuvo un momento muy alto, las dos Copas América no son casualidad. Después no sé si la actividad se ha llevado bien en cuanto al desarrollo de menores, las competencias de juveniles, armar un campeonato fuerte para que la Selección se arme en base a eso”, añadió el DT.

Insistiendo con sus criticas a quienes encabezan el fútbol nacional, el ‘Ingeniero’ indicó que “yo creo que hay un trabajo global que corresponde a la directiva. Yo he estado muy tentado de ir a la Selección chilena, sería un orgullo dirigir a mi país en un Mundial. Pero tampoco uno puede ser un mago y creer que porque va una persona va a cambiar todo”.

“Tiene que haber un plan de desarrollo y, en medida de eso, se va creando una Selección más potente. Sin eso, es muy difícil hacerlo. Y yo no soy directivo”, concluyó el entrenador del Real Betis.