La Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPro) dio a conocer su once ideal de la temporada 2023/2024, donde la gran novedad es la ausencia del argentino Lionel Messi.

Por primera vez desde 2007, y luego de 17 años consecutivos formando parte del “equipo del año”, el trasandino no fue votado por sus pares.

Vale recordar que esta elección se realiza con el voto de los más de 65.000 futbolistas profesionales que, desde todo el mundo, están ligados a FIFPro.

En esta oportunidad se tomó como referencia el periodo comprendido entre el 21 de agosto de 2023 y el 14 de agosto de 2024, para jugadores que hayan disputado al menos 30 partidos oficiales, y se contabilizaron poco más de 21.000 elecciones.

Con un dominio absoluto de ambos clubes, 10 de los 11 futbolistas seleccionados en el mejor equipo del mundo se reparten entre Real Madrid (6) y Manchester City (4). El undécimo es de los registros del Liverpool.

En la lista de seleccionados se destaca el español Rodri Hernández, ganador del último Balón de Oro; y el alemán Toni Kroos, quien ya se encuentra retirado de la actividad.

Introducing the 2024 FIFPRO Men's #World11, chosen by 21,266 players 🌟

🇧🇷 Ederson

🇪🇸 @DaniCarvajal92

🇳🇱 @VirgilvDijk

🇩🇪 @ToniRuediger

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @BellinghamJude

🇧🇪 @KevinDeBruyne

🇩🇪 @ToniKroos

🇪🇸 Rodri

🇳🇴 @ErlingHaaland

🇫🇷 @KMbappe

🇧🇷 @ViniJr

By the players, for the players. pic.twitter.com/OoMcUZd3sK

— FIFPRO (@FIFPRO) December 9, 2024