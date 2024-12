Louis Van Gaal, exentrenador del FC Barcelona y la selección de Países Bajos, habló sobre su manera de afrontar el cáncer y la muerte.

El DT de los blaugranas a finales de los años 90 y principios de los 2000 le diagnosticaron cáncer de próstata en 2020, concretamente durante la preparación del Mundial de Qatar 2022.

Consultado por cómo maneja el tema de su compleja enfermedad, el neerlandés declaró a ‘3Cat’ que “lo acepté, nací con un gen de la positividad. Sé que la muerte forma parte de la vida“.

Incluso, Van Gaal aclaró que a sus 73 años ya había perdido a muchos seres queridos: “Mi padre murió cuando yo tenía 11 años. De los nueve hermanos y hermanas que éramos, sólo quedamos tres. Mi primera mujer murió a los 39 años“.

Además, el exentrenador presentó un alto poder de autocrítica al apuntar que fue “un estúpido” por no acudir al médico cuando aparecieron los primeros síntomas.

“Si se agarra con tiempo, la medicina te puede ayudar. Fui un estúpido, no lo hice bien. Pensé que eso no me podía estar pasando a mí, pero me estaba pasando. Ahora tengo que afrontar las consecuencias”, expresó.

El campeón de la Champions con el Ajax (1994-1995) es parte de la campaña ‘SIEMPRE+POSITIVO’, junto al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), donde buscan sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la investigación oncológica y recaudar fondos para captar talento investigador.

La campaña incluye un documental en el que el neerlandés y la directora científica del CNIO, María Blasco, dialogan sobre la enfermedad.

“Cuando se supo que tenía cáncer de próstata me pidieron que lo explicara en un programa de televisión. Lo hice por todos los hombres que sufrían cáncer de próstata“, aseveró.