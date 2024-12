La Premier League sigue sorprendiendo cada fecha con resultados inusuales, como el marcador del duelo entre Bournemouth y el Tottenham, encuentro que se inclinó a favor de los locales con el solitario tanto de Dean Huijsen.

En condición de visitantes, los ‘Spurs’ poco pudieron hacer para igualar el compromiso en un intensa cancha, que con el correr del encuentro se fue volviendo más compacta para el cuadro del norte de Londres.

Es así que finalmente cayeron ante los Bournemouth en un compromiso y resultado que los deja en la mitad de tabla en la Premier.

Tras el resultado, se vio al capitán y referente del opaco equipo del Tottenham, Son Heung-min, quien tras la derrota, ‘obligó’ a sus compañeros a despedirse de los hinchas que llegaron al estadio y quienes no se fueron para nada contentos con la caída.

spurs players didn’t go to the away fans who came far away to support them & hm got mad at them bec of that… pic.twitter.com/v7GupfhbYQ

— ©🍀⚽️ (@librarygreenie) December 5, 2024