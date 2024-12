Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El futbolista italiano Edoardo Bove, de 22 años, del Fiorentina, podría ver su carrera deportiva en Italia en peligro si le implantan un desfibrilador subcutáneo, tras desplomarse en un partido ante el Inter de Milán. La normativa médico-deportiva italiana no permite a jugadores con este dispositivo participar en la Serie A. Aunque el estado de salud de Bove no ha sido actualizado, se rumorea que podría someterse a la operación pronto. Este caso recuerda al de Christian Eriksen, del Inter de Milán, quien no pudo continuar tras sufrir una situación similar en la Euro 2020. Mientras tanto, el equipo médico de Florencia investiga las causas del colapso.