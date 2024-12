El futbolista colombiano Johan Mojica fue protagonista de la goleada sufrida por Mallorca ante Barcelona este martes, en duelo válido por La Liga de España.

Los catalanes, líderes del torneo, aplastaron 5-1 al cuadro bermellón en un partido para el olvido del defensa ‘cafetalero’.

Y es que Mojica falló en el primer gol del Barcelona y, con el marcador 1-1, cometió un claro penal que Raphinha transformó en el 1-2 a favor de los catalanes.

Además, en la misma jugada, el colombiano agredió a un compañero de equipo. Según Marca, el ‘cafetalero’ se encaró y discutió con su compañero Manu Morlanes, a quien le pegó un cabezazo que quedó captado en cámara.

Tras el partido, se le consultó a Joseba Arrasate -técnico del Mallorca- por el violento gesto de Johan Mojica, a lo que el entrenador avisó que tendrán una conversación.

“Hablaremos de esto, porque a mí no me gusta. No lo justifico, pero tienen mucha confianza. No está para recriminar porque todos hemos cometido errores. Cuando perdemos, perdemos todos y nos tenemos que levantar todos”, afirmó el DT de los bermellones.

Mallorca quedó sexto en La Liga con 24 puntos, mientras que Barcelona sigue en la cima con sus 37 unidades.