Emiliano ‘Dibu’ Martínez sufrió una fractura en el dedo meñique de su mano izquierda durante la derrota de Aston Villa 3-0 ante el Chelsea.

El arquero pidió el cambio en el entretiempo, con el resultado 2-0 por molestias adicionales en la espalda, pero finalmente el cuerpo médico confirmó que su recuperación será relativamente rápida y podrá volver al arco en el corto plazo, sin dar un plazo fijo.

La lesión se produjo a los 29 minutos del primer tiempo, cuando Dibu intentó corregir un error tras regalarle el balón al delantero rival Nicolas Jackson, pero terminó recibiendo un pisotón que le causó la lesión.

Great one-two by Dibu Martinez.

Best goalkeeper in the world for a reason pic.twitter.com/stGPNduqL7

— IG: DebatableFootballOpinions (DFO) (@DebatableFO) December 1, 2024