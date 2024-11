Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

En el programa Chiringuito de Jugones de la TV española, hubo sorpresa y molestia al conocer en vivo la nominación de Lionel Messi al premio The Best como mejor jugador del año, cuestionando abiertamente su presencia entre los candidatos. La periodista Sandra Díaz expresó su descontento diciendo: "¿Es broma? ¿Messi? Respeto por favor a la gente que sigue el fútbol". Por otro lado, Edu Aguirre lamentó la ausencia de Lautaro Martínez, a quien consideró el mejor jugador de la final de la Copa América, criticando que Messi esté nominado y calificando la situación como una vergüenza futbolística. Messi, que no fue finalista en el Balón de Oro, ¿tendrá su revancha en los The Best de la FIFA?