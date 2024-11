Los principales diarios deportivos de Francia criticaron con dureza la actuación del crack francés Kylian Mbappé en la derrota del Real Madrid ante el Liverpool por la Champions League.

El cuadro ‘merengue’ cayó en Anfield por 2-0 en un partido donde el galo, campeón del mundo en 2018, aparecía como la estrella a relucir para los españoles, esto ante la ausencia del brasileño Vinicius Jr.

Sin embargo, el exastro del PSG tuvo una noche horrible en Inglaterra. Estuvo lejos de ser un agente desequilibrante para la visita e incluso falló un lanzamiento penal.

Los medios franceses no tuvieron piedad con Mbappé. “Será una noche que tendrá que olvidar pronto, falló muchos pases, perdió un balón que provocó la primera ocasión ‘red’, falló un penal mal ejecutado, fue incapaz de crear peligro y su falta de confianza es manifiesta y perjudicial para el Real Madrid”, expresó L’Equipe.

“Sin Vinicius sufrió la comparación y no pudo asumir el papel de líder“, añadió.

Le Parisien, en tanto, comentó sobre el delantero de 25 años que “vivió una auténtica pesadilla, perdió el balón, falló regates, perdió duelos e incluso falló un penal”.

“Sus compañeros no lo hicieron mucho mejor, escandalosamente dominados por el Liverpool”, agregó.

Quien fue particularmente duro con ‘Donatello’ fue RMC Sport. “Emana inquietud, ya ni siquiera es jugador de fútbol. En el campo ya no hace nada, no logra nada, no puede ni correr ni moverse. Está en el fondo de la mina”, indicó el periodista Daniel Riolo.

Consignar que, con tres fechas por disputarse de la fase liga de la Champions League, el Real Madrid se ubica en el puesto 24 y estaría clasificando apenas a la siguiente ronda del torneo.