Una jornada llena de emociones fue la de este martes 26 de noviembre en la tradicional Champions League. Una donde Arsenal, Barcelona y Bayern Múnich pudieron festejar, mientras que el Manchester City fue uno de los más perjudicados.

El día comenzó temprano con la goleada de Atlético Madrid ante Sparta Praga (6-0) como visitante, y la victoria del AC Milan contra Slovan Bratislava (3-2) también de forastero. Sin embargo, los duelos denominados ‘plato fuerte’ se disputarían más tarde.

En este sentido, el Arsenal se trasladó hasta Portugal y consiguió un aplastante triunfo frente a un cuadro que asomaba como complicado, el Sporting Lisboa.

Gabriel Martinelli (7′), Kai Havertz (22′), Gabriel Magalhaes (45+1), Buyako Saka (65′) y Leandro Trossard (82′) anotaron los tantos de los ‘Gunners’. El descuento del ‘honor’ fue obra de Goncalo Inácio a los 47′.

Barcelona, en tanto, se hizo fuerte en suelo catalán para superar en el estadio Olímpico por 3-0 al Stade Brest francés.

La gran figura fue el delantero polaco Robert Lewandowski, quien se hizo presente con un ‘doblete’ (10′ y 90+2′). Dani Olmo se suumó y festejó para los blaugranas a los 66′.

Los equipos que debieron sufrir más de la cuenta, pero también acabaron alzando sus brazos, fueron el Inter de Milan y el Bayern Múnich. Esto porque los dos se impusieron por la cuenta mínima.

En el caso del ‘Nerazzurri’ por un autogol de Castello Lukeba, defensor del Leipzig alemán a los 27′. Fue suficiente para sumar tres puntos vitales y tomar momentáneamente el liderato del torneo con 13 puntos.

El cuadro ‘bávaro’, por su parte, superó al siempre complicado PSG y lo dejó al borde de la eliminación. Kim Min-Jae, a los 38′, desató la fiesta en el Bayern Arena con un cabezazo. La otra incidencia del cotejo fue la expulsión de Ousmane Dembelé a los 56′.

El increíble tropiezo del Manchester City y otros resultados

Si hay un equipo que vive un momento difícil es el Manchester City de Pep Guardiola. Los ‘celestes’, que venían de cinco derrotas consecutivas sumando todas las competencias, volvieron a tropezar. Y esta vez de manera increíble.

Y es que los ‘Citizens’ estuvieron en ventaja 3-0 hasta el minuto 75′ del enfrentamiento con el Feyenoord de Holanda, por las dianas de Erling Haaland (44′ y 53′) e Ilkay Gundogan (50′). Eso sí, se cayeron en el tramo final y cedieron un empate con sabor a hazaña para los de Países Bajos.

Anis Hadj-Moussa (75′), Santiago Giménez (82′) y David Hancko (89′) decretaron la paridad y silenciaron al Etihad Stadium.

Los otros resultados de la jornada fueron: Young Boys (1) – Atalanta (6) y Bayer Leverkusen (5) – RB Salzburgo (0).

La ‘Chamnpions’ continúa este miércoles con los partidos Estrella Roja vs Sttutgart; Sutrm vs Girona; Aston Villa vs Juventus; Mónaco vs Benfica; PSV vs Shaktar; Liverpool vs Real Madrid; Celtic vs Club Brujas; Bologna vs Lille y Dinamo Zagreb vs Borussia Dortmund.